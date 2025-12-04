Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 5 декабря.

Будут применяться плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 5 декабря в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 5 декабря.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК

Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Новосельского сельского территориального общества. Поэтому с 08:00 до 16:00 не будет света в:

село Новоолександривка ул. Украинский;

село Стари Кодакы улицы Весела, Гоголя Николая, Заречная, Короткая, Крайня, Лазурна, Металлургив, Овражна, Рабоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана.

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в населенном пункте Прядивка с 08:00 до 14:00 по адресу:

Затышна;

Космична;

Мечникова;

Молодижна;

Центральна;

пров. Вышневый.

Также здесь обесточат дома с 12:00 до 18:00 по адресу:

Береговая;

Космична;

Молочна;

Шкильна.

С 08:00 до 14:00 также обесточат село Преображенка на улицах:

Вишнева;

Надхивська;

Центральна.

Также в этот день с 08:00 до 14:00 не будет в селе Червоный Орлык на улицах:

Орлычанська;

Фермерська.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 12:00 до 18:00 в селе Мылодаривка по адресам:

Зализнычна;

Польова.

Сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды с 08:00 до 16:00 по адресу:

Авангард: 92;

Шевченка: 12, 12А, 12Б, 15, 17, 19, 21.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 5 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

