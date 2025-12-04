Будут применяться плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 5 декабря в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".
В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 5 декабря.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК
Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Новосельского сельского территориального общества. Поэтому с 08:00 до 16:00 не будет света в:
- село Новоолександривка ул. Украинский;
- село Стари Кодакы улицы Весела, Гоголя Николая, Заречная, Короткая, Крайня, Лазурна, Металлургив, Овражна, Рабоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана.
Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в населенном пункте Прядивка с 08:00 до 14:00 по адресу:
- Затышна;
- Космична;
- Мечникова;
- Молодижна;
- Центральна;
- пров. Вышневый.
Также здесь обесточат дома с 12:00 до 18:00 по адресу:
- Береговая;
- Космична;
- Молочна;
- Шкильна.
С 08:00 до 14:00 также обесточат село Преображенка на улицах:
- Вишнева;
- Надхивська;
- Центральна.
Также в этот день с 08:00 до 14:00 не будет в селе Червоный Орлык на улицах:
- Орлычанська;
- Фермерська.
Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 12:00 до 18:00 в селе Мылодаривка по адресам:
- Зализнычна;
- Польова.
Сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды с 08:00 до 16:00 по адресу:
- Авангард: 92;
- Шевченка: 12, 12А, 12Б, 15, 17, 19, 21.
Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 5 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.
Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.
