Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляются украинцам в соответствии с важными критериями отбора, пишет Politeka.net.
Об этом говорится на сайте организации "Элеос Украина".
Организация «Элеос-Украина» – гуманитарный проект под названием «Дорога надежды 2», целью которого является обеспечение защиты и комплексной поддержки гражданского населения, пострадавшего в результате войны.
Целью проекта является обеспечение безопасной эвакуации и гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области. Поддержка предоставляется лицам, находящимся в зонах активных боевых действий или недавно перемещенных. Проект также обеспечивает доступ к критически важным услугам, отвечающим как насущным, так и долгосрочным потребностям населения.
Целевые группы:
- внутренне перемещенные лица, получившие статус за последние три месяца;
- пожилые люди (60+ лет);
- беременные женщины;
- лица с хроническими заболеваниями или инвалидностью;
- дети младше 5 лет;
- люди без стабильного дохода, социальных льгот или необходимых документов.
Виды помощи:
- добровольная и безопасная эвакуация;
- сертификаты, через которые можно получить бесплатные продукты;
- сертификаты на лекарства;
- ваучеры на медицинские услуги;
- поддержка в восстановлении документов;
- юридические консультации;
- кейс-менеджмент и индивидуальная сопроводительная помощь;
- информирование о доступных социальных и гуманитарных услугах.
Сроки реализации: до конца декабря 2025г.
Проект «Дорога надежды 2» реализуется сетью Элеос-Украина в партнерстве с Johanniter International Assistance при финансовой поддержке Aktion Deutschland Hilft, направленной на оказание эффективной и своевременной помощи пострадавшему населению.
