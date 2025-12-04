Целью проекта является обеспечение безопасной эвакуации и гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляются украинцам в соответствии с важными критериями отбора, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации "Элеос Украина".

Организация «Элеос-Украина» – гуманитарный проект под названием «Дорога надежды 2», целью которого является обеспечение защиты и комплексной поддержки гражданского населения, пострадавшего в результате войны.

Целью проекта является обеспечение безопасной эвакуации и гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области. Поддержка предоставляется лицам, находящимся в зонах активных боевых действий или недавно перемещенных. Проект также обеспечивает доступ к критически важным услугам, отвечающим как насущным, так и долгосрочным потребностям населения.

Целевые группы:

внутренне перемещенные лица, получившие статус за последние три месяца;

пожилые люди (60+ лет);

беременные женщины;

лица с хроническими заболеваниями или инвалидностью;

дети младше 5 лет;

люди без стабильного дохода, социальных льгот или необходимых документов.

Виды помощи:

добровольная и безопасная эвакуация;

сертификаты, через которые можно получить бесплатные продукты;

сертификаты на лекарства;

ваучеры на медицинские услуги;

поддержка в восстановлении документов;

юридические консультации;

кейс-менеджмент и индивидуальная сопроводительная помощь;

информирование о доступных социальных и гуманитарных услугах.

Сроки реализации: до конца декабря 2025г.

Проект «Дорога надежды 2» реализуется сетью Элеос-Украина в партнерстве с Johanniter International Assistance при финансовой поддержке Aktion Deutschland Hilft, направленной на оказание эффективной и своевременной помощи пострадавшему населению.

