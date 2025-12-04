В Днепре зафиксировано подорожание продуктов, что влияет на бюджет горожан и формирует новые тенденции потребления, сообщает Politeka.

Наиболее существенные изменения касаются овощей, бакалеи и молочной продукции.

Средние цены на гречку в городе составляют 44,80 грн за килограмм. У Megamarket продукт стоит 56,20 грн, у Novus – 39,89 грн, а Auchan предлагает самую низкую стоимость – 38,30 грн. По сравнению с ноябрем среднее подорожание составило 3,07 грн, что свидетельствует о небольшом, но стабильном росте стоимости этого базового продукта.

Перец болгарский желтый демонстрирует более значительный рост. Средняя цена поднялась до 235,83 грн. за килограмм. Auchan предлагает овощи за 195 грн, в Novus он стоит 229 грн, а Megamarket установил цену 283,50 грн. В течение месяца средняя стоимость поднялась на 48,50 грн., что указывает на сезонный дефицит и повышенный спрос на свежие овощи.

Молочная продукция также претерпела повышение. Молоко Простонаше 1% объемом 900 мл сейчас продается по средней цене 58,85 грн. В Metro продукт доступен за 55,50 грн., а Megamarket предлагает за 62,20 грн. За месяц стоимость выросла на 2,64 грн., что отражает увеличение логистических затрат и колебания цен на сырье.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено сочетанием факторов: сезонными колебаниями урожая, транспортными издержками и повышением спроса. Потребителям советуют сравнивать цены в разных торговых сетях, обращать внимание на акционные предложения и искать альтернативные товары, позволяющие экономить без ущерба качеству.

Регулярный мониторинг цен помогает горожанам планировать закупки и уменьшать расходы на ежедневные нужды. Рост стоимости даже отдельных товаров оказывает ощутимое влияние на семейный бюджет, поэтому внимательное отношение к ценовой динамике становится необходимостью для жителей Днепра.

