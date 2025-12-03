Для возобновления получения денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области необходимо выполнить несколько действий.

Часть получателей денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области столкнулась с тем, что выплаты были временно прекращены из-за непрохождения процедуры идентификации, пишет Politeka.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Для возобновления получения денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области Пенсионный фонд Украины (ПФУ) призывает всех оказавшихся в этой ситуации подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФУ и предоставить необходимые документы для подтверждения личности и права на социальные выплаты.

В ПФУ напоминают, что прохождение физической идентификации обязательно для тех получателей государственных социальных пособий, которые по состоянию на начало полномасштабного вторжения находились на территориях, где местные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять выплаты. Это также касается тех лиц, которые после 24 февраля 2022 не подавали заявления на продление социальной помощи.

Речь идет о получателях таких видов социальных выплат:

денежная помощь в Черкасской области для пенсионеров, не имеющих права на пенсию;

поддержка лицам с инвалидностью;

деньги по уходу;

поддержка лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Процедуру идентификации можно пройти удобным способом, выбрав один из следующих вариантов:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации получателя выплаты;

Онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи;

Через видеоконференцсвязь, предварительно зарегистрировавшись на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

В зарубежных дипломатических учреждениях Украины, отправив сведения о прохождении идентификации по почте в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту регистрации получателя.

