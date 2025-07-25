Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах предоставляется специализированным экипажам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах предоставляется "Красным Крестом" в рамках проекта "Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах предоставляется специализированным экипажам "Отрядов быстрого реагирования Общества Красного Креста". Их миссия — помочь тем, кто не может самостоятельно передвигаться, но нуждается в транспортировке в медицинские или социальные учреждения. Особое внимание таким людям уделяет Черкасская областная организация, реализующая программу бесплатной перевозки для лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

Это гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах для маломобильных людей, которые из-за состояния здоровья или других обстоятельств не способны самостоятельно добраться до места назначения.

Благодаря профессиональной подготовке волонтеров и оснащению транспорта всем необходимым оборудованием дают возможность безопасно и удобно:

доставить человека из больницы домой;

сопровождать медицинские осмотры, диагностику, процедуры или важные вмешательства;

организовать междугородную транспортировку, если пациент нуждается в лечении в другом регионе.

Услуга безопасной транспортировки стремительно развивается – с каждым днем растет количество обращений. Это свидетельствует об огромной потребности в системной, доступной и качественной помощи маломобильным людям. Команда Красного Креста Украины в Черкасской области постоянно совершенствует свою работу, чтобы охватить как можно больше людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях и не имеющих поддержки.

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