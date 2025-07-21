Дефіцит продуктів у Черкасах охопив і сезонні фрукти, які раніше вважалися масовими.

Дефіцит продуктів у Черкасах набирає обертів, адже яблука, які ще донедавна були доступним фруктом для кожної родини, тепер обганяють за ціною навіть банани, повідомляє Politeka.

Таку інформацію повідомляє "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Згідно з інформацією аграрних експертів, середня вартість яблук на українському ринку сягнула рекордних 85,20 гривень за кілограм, що утричі більше, ніж рік тому, коли ціна ледь перевищувала 28 грн.

Причини такої стрімкої зміни — комплексні. За словами Олександра Хорєва з аналітичного проєкту EastFruit, в Україні практично вичерпалися запаси вітчизняної продукції. У більшості супермаркетів полички заповнені імпортом, зокрема яблуками з Польщі, які тепер повністю домінують у продажу.

Аграрний фахівець Іван Томич наголошує, що головними факторами такого занепаду стали зменшення обсягів садівництва, скорочення нових насаджень та зношення існуючих площ. Сільське господарство не витримує тиску економічних викликів, а нові інвестиції в яблуневу галузь майже відсутні.

На цьому тлі вартість альтернативних фруктів, таких як банани, виглядає привабливішою — зараз їх продають по 74,15 грн за кілограм. Для порівняння: торік ціна була трохи нижча — 64,03 грн. Експерти не виключають подальшого зростання, якщо тенденція збережеться.

Дефіцит продуктів у Черкасах охопив і сезонні фрукти, які раніше вважалися масовими. Якщо ситуація не зміниться, яблука остаточно втратять статус повсякденної їжі та стануть розкішшю.

Джерело: Hromadske

До слова, також повідомлялося про нестачу хліба у Черкасах.

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