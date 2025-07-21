Дефицит продуктов в Черкассах набирает обороты, ведь яблоки, которые еще недавно были доступным фруктом для каждой семьи, теперь обгоняют по цене даже бананы, сообщает Politeka.

Такую информацию сообщает "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Согласно информации аграрных экспертов, средняя стоимость яблок на украинском рынке достигла рекордных 85,20 гривен за килограмм, что в три раза больше, чем год назад, когда цена едва превышала 28 грн.

Причины столь стремительной смены — комплексные. По словам Александра Хорева из аналитического проекта EastFruit, в Украине практически иссякли запасы отечественной продукции. В большинстве супермаркетов полочки заполнены импортом, в частности, яблоками из Польши, которые теперь полностью доминируют в продаже.

Аграрный специалист Иван Томич отмечает, что главными факторами такого упадка стали уменьшение объемов садоводства, сокращение новых насаждений и износ существующих площадей. Сельское хозяйство не выдерживает давления экономических вызовов, а новые инвестиции в яблоневую отрасль почти отсутствуют.

На этом фоне стоимость альтернативных фруктов, таких как бананы, выглядит более привлекательной — сейчас их продают по 74,15 грн за килограмм. Для сравнения: в прошлом году цена была чуть ниже – 64,03 грн. Эксперты не исключают дальнейший рост, если тенденция сохранится.

Дефицит продуктов в Черкассах охватил и сезонные фрукты, ранее считавшиеся массовыми. Если ситуация не изменится, яблоки окончательно лишатся статуса повседневной пищи и станут роскошью.

Источник: Hromadske

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