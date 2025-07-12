Дефіцит продуктів у Черкасах, як і в інших регіонах України, стає все відчутнішим, адже країна стрімко втрачає можливість самостійно забезпечувати себе житом, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів, вже найближчим часом вартість однієї буханки житнього хліба сягне 40–50 грн, що стане рекордом для вітчизняного ринку. Причина — майже повна відмова аграріїв від вирощування цієї культури через її економічну невигідність.

Як розповів Родіон Рибчинський, директор Спілки "Борошномели України", нині ситуація виглядає вкрай загрозливо. Частину борошна хлібопекарі змушені ввозити з Польщі та Балтії, оскільки внутрішніх запасів катастрофічно не вистачає. Поставки з Білорусі, яка раніше забезпечувала значну частину імпорту, майже зупинено, і тепер українським пекарям залишається лише імпортувати значно дорожчий продукт або згорнути виробництво.

Найбільша проблема — у нерентабельності. Жито дає лише близько 40 центнерів з гектара, у той час як пшениця — близько 60. Ця різниця робить вирощування жита малопривабливим для фермерів. Зростання цін на сировину лише підтверджує масштаб кризи: тонна жита коштує вже до 14 тис. грн, а борошно — майже 20 тис. грн.

У Черкасах, де хліб традиційно є важливою складовою раціону, наслідки дефіциту продуктів відчуваються особливо гостро. Зростання вартості, перебої з поставками та скорочення асортименту житніх виробів — лише початок. Деякі виробники навіть розглядають повну відмову від випуску житнього хліба, оскільки виробництво стає збитковим.

Попри дефіцит продуктів у Черкасах, існує надія на відновлення балансу. За прогнозами, високі ціни все ж можуть стимулювати аграріїв повертатися до посівів. У перспективі 2026–2027 років можливе розширення площ, що дозволить поступово знизити залежність від імпорту й стабілізувати ситуацію на ринку. Але до цього моменту країні доведеться пройти складний період нестачі, логістичних труднощів і цінових потрясінь.