ВПО у Кіровоградській області можуть скористатися державними програмами і отримати безкоштовне житло, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовне житло для ВПО в Кіровоградській області передбачає різні варіанти допомоги, від повного забезпечення домом до тимчасових службових квартир і фінансової компенсації, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Кіровоградській області стане доступнішим завдяки державним і міжнародним ініціативам у 2025 році.

Законом України про житловий фонд соціального призначення регулюються правила надання соціального даху над головою.

Процедура надання безкоштовного житла для ВПО у Кіровоградській області передбачає збір документів та довге очікування, але для певних категорій громадян це реальна можливість отримати дах над головою без грошей.

Держава пропонує нову нерухомість для переселенців у тилових регіонах. Серед основних державних ініціатив є кілька, які надають дім або допомагають з його фінансуванням.

До прикладу, "єВідновлення" призначена для ВПО та тих, чия оселя зруйнована. Компенсація передбачає сертифікати на новий будинок або кошти на його будівництво.

Окрім цього, діє "єОселя", яка розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців. Вони можуть оформити іпотеку під 3%, а інші категорії громадян – під 7%. Максимальна площа нерухомості під ці умови становить 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

А от ініціатива "Доступне житло" передбачає підтримку тих, хто потребує поліпшення умов проживання. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву може компенсувати до 30 відсотків вартості будинка, решту суми можна покрити власними коштами або кредитом.

