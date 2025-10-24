Мешканці Миколаївської області невдовзі можуть помітити, як із полиць супермаркетів зникають певні продукти через їх дефіцит.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області виник на фоні низького врожаю меду у 2025 році, повідомляє Politeka.

Поточний урожай очікується на рівні лише 25-35% від середньоврожайного, тому продукції вистачає лише для внутрішнього споживання. Певний дефіцит продуктів у Миколаївській області безпосередньо формує ринок та впливає на вартість меду у магазинах.

За словами Сергія Шароніна, голови ради директорів компанії "Пасіка 21", основними оптовими покупцями даної продукції в середньоврожайний рік є експортери. Вони скуповують близько трьох чвертей всіх запасів і саме вони формують оптову вартість.

Ціна на експорт при цьому не залежить від наявності даного товару всередині країни. Ще одним оптовим каналом є фасувальники, які постачають мед у роздрібні мережі під власним брендом або ТМ мереж, проте їхня частка складає лише 3-4% від врожаю.

Через це дефіцит продуктів у Миколаївській області стає відчутним для кінцевого споживача, оскільки основна маса продукції відправляється за кордон.

Роздрібні мережі намагаються стримувати зростання цінників. Вони рідко орієнтуються на ринкові умови. Тому навіть при підвищенні оптової вартості меду, він може зникати з полиць магазинів, а не дорожчати, бо постачальники не продають нижче собівартості.

Наразі оптова ціна на експорт до ЄС перевищує 90 гривень за кілограм, що робить поставки за кордон вигіднішими, ніж продаж всередині України.

Невелика частина реалізується через прямі продажі пасічників та посередників, приблизно 20% урожаю, і саме цей канал найбільше формує видимий роздрібний цінник.

