Наголосимо, що новий графік руху поїздів у Київській області має тимчасовий характер і пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт.

Новий графік руху поїздів у Київській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни носять тимчасовий характер, пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Новий графік руху поїздів у Київській області вводять у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях. Зміни стосуються окремих маршрутів, що курсують у напрямках Фастова та Миронівки.

Зокрема, у період з 25 по 31 жовтня буде скориговано розклад вечірнього рейсу №6239 сполученням Роток — Фастів-1. Згідно з оновленим графіком, поїзд відправлятиметься о 20:46 і прибуватиме до пункту призначення о 21:36. Раніше цей рейс вирушав о 20:15 та прибував о 21:05.

Таким чином, час відправлення та прибуття зміщено на 31 хвилину пізніше, що дозволить залізничникам виконати заплановані роботи без перешкод для руху.

Також новий графік руху поїздів у Київській області діятиме з 3 по 9 листопада зазнає змін графік денного поїзда №6235 сполученням Миронівка — Фастів-1. Відтепер він вирушатиме о 12:12 і прибуватиме до Фастова о 14:29, тоді як раніше відправлення здійснювалося о 12:40, а прибуття — о 14:56. Отже, поїзд вирушатиме на 28 хвилин раніше звичного часу.

Наголосимо, що зміни мають тимчасовий характер і пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт, спрямованих на поліпшення стану колій та підвищення безпеки руху. Пасажирам радять уважно стежити за оновленнями розкладу та планувати свої поїздки з урахуванням оновлених часових параметрів.

