Українці можуть отримувати щомісячну компенсаційну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області у розмірі 456 гривень.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області виплачується лише при дотриманні важливих умов та критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року, громадяни, яким виповнилося 75 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну надбавку грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області у розмірі 456 гривень. Ця виплата додається до основної пенсії за умови, що її загальний розмір не перевищує 10 340 гривень.

Як пояснив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, особи віком від 70 до 74 років отримують меншу надбавку — до 300 гривень. Тож після досягнення 75-річного віку реальне підвищення виплат для них становить 156 гривень.

Окремо варто звернути увагу на поняття «самотній пенсіонер». У суспільстві часто вважають, що це людина, яка проживає одна. Проте законодавство визначає самотнім пенсіонером того громадянина, який не має працездатних родичів, зобов’язаних утримувати його відповідно до закону.

Таким чином, навіть якщо людина живе сама, вона не вважається «одинаком» офіційно, якщо має дітей чи інших працездатних родичів. Водночас пенсіонер, у якого є діти, але вони також вийшли на пенсію, може отримати статус самотнього, адже не має родичів, здатних його утримувати.

Що стосується доплати на догляд, її починають виплачувати лише після досягнення 80-річного віку. Ця допомога регулюється постановою Кабінету Міністрів №261 від 2 квітня 2005 року (із змінами, внесеними у 2020 році). Вона призначена для самотніх осіб похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду.

Щоб отримати таку грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області, необхідно виконати кілька умов:

мати офіційний статус самотнього пенсіонера;

надати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує потребу в постійному догляді;

досягти 80-річного віку.

Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума становитиме 944,40 гривень (розрахунок: 2361 гривня × 40%).

Джерело: На пенсії.

