Украинцы могут получать ежемесячную компенсационную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области в размере 456 гривен.

Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области выплачивается только при соблюдении важных условий и критериев, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года граждане, которым исполнилось 75 лет, могут получать ежемесячную компенсационную надбавку денежную помощь для пенсионеров в Киевской области в размере 456 гривен. Эта выплата прилагается к основной пенсии при условии, что ее общий размер не превышает 10 340 гривен.

Как пояснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, лица от 70 до 74 лет получают меньшую надбавку — до 300 гривен. После достижения 75-летнего возраста реальное повышение выплат для них составляет 156 гривен.

Отдельно следует обратить внимание на понятие «одинокий пенсионер». В обществе часто считают, что это человек, проживающий один. Однако законодательство определяет одиноким гражданина, который не имеет трудоспособных родственников, обязанных содержать его в соответствии с законом.

Таким образом, даже если человек живет сам, он не считается «одиночкой» официально, если имеет детей или других трудоспособных родственников. В то же время пенсионер, у которого есть дети, но они тоже вышли на пенсию, может получить статус одинокого, ведь нет родственников, способных его содержать.

Что касается доплаты по уходу, ее начинают выплачивать только после достижения 80-летнего возраста. Это пособие регулируется постановлением Кабинета Министров №261 от 2 апреля 2005 года (с изменениями, внесенными в 2020 году). Она предназначена для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Чтобы получить такое пособие для пенсионеров в Киевской области, необходимо выполнить несколько условий:

иметь официальный статус одинокого пенсионера;

предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающего потребность в постоянном уходе;

достичь 80-летнего возраста.

Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году эта сумма составит 944,40 гривен (расчет: 2361 грн × 40%).

Источник: На пенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.