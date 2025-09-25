Українці можуть звернутися за призначенням державної грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області для осіб, які не мають права на пенсію, пише Politeka.net.

Таку інформацію надали у Пенсійному фонді України, нагадуючи мешканцям регіону про можливість отримати соціальну підтримку.

Державна соціальна грошова допомога для пенсіонерів у Київській області призначається тим, чий середньомісячний сукупний дохід за шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує зверненню за допомогою, не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум становить 2361 гривню.

Законодавство передбачає, що розмір державної соціальної допомоги для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто у 2025 році це 708,3 гривні. У випадку, якщо розмір допомоги не досягає прожиткового мінімуму, держава здійснює адресну доплату, щоб загальна сума виплат сягнула 2361 гривні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265.

Отримати державну соціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна кількома способами:

Особисто – через сервісний центр територіального управління Пенсійного фонду України, уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади, а також через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія» із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Поштою – шляхом відправлення документів на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

