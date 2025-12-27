Графік відключення світла на 28 грудня в Запорізькій області включає конкретні вулиці та номери будинків у кожному селищі.

Графік відключення світла на 28 грудня в Запорізькій області оприлюднили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

З'явився він на сайті Запоріжжяобленерго.

Планові роботи передбачають тимчасове припинення електропостачання в низці селищ області для технічного обслуговування та профілактики обладнання.

За повідомленням обленерго, відключення торкнеться сіл Горлицьке, Каменувате, Кам’янка, Миколай Поле, Михайлівське, Новогригорівка, Садове, Софіївка, Берестове, Богданівка, Богунівка, Веселий Гай, Вільне, Граничне, Дудніково, Іванівське, Каштанівка, Нововолодимирівка, Новоіванківка, Олексіївка, Петропавлівське, Сторчове, Придорожнє та Різдвянка.

У більшості населених пунктів електропостачання призупинять з 09:00 до 17:00. В окремих районах Різдвянки світло відключатимуть протягом усього дня. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити телефони, мати ліхтарі та резервні джерела енергії, а побутові прилади користуватися у зручний час.

Графік відключення світла на 28 грудня в Запорізькій області включає конкретні вулиці та номери будинків у кожному селищі. Наприклад, у Горлицькому світло відключать на вул. 8 Березня, у Кам’янці – на вул. Лісова, а в Михайлівському – на вул. Зарічна та прилеглих провулках. Детальний перелік адрес доступний на сайті обленерго.

Компанія звертає увагу, що графік є плановим і може змінюватися через непередбачені обставини. Жителям рекомендують стежити за оновленнями через офіційні канали та контакт-центр.

Планові відключення дозволяють забезпечити безпечну та стабільну роботу енергетичної мережі, а заздалегідь спланований день допоможе уникнути незручностей та зберегти комфорт у період відсутності електропостачання.

