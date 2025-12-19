Для комфортного використання нової системи оплати проїзду в Запоріжжі радять заздалегідь перевіряти стан рахунку та оновлення додатку.

У Запоріжжі стартувала нова система оплати проїзду, яка дозволяє пасажирам використовувати цифрову картку «Січ Загальна» без пластикових носіїв, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

Електронний квиток тепер можна придбати через мобільну програму EasyPay, тоді як раніше придбання було доступне лише у терміналах на вул. Шкільній, 2. Вартість поїздки залишилася на рівні 60 гривень.

У салонах громадського транспорту встановлені QR-коди. Пасажиру достатньо відсканувати код телефоном, щоб списання відбулося автоматично з електронної картки, прив’язаної до програми.

Систему E-Pass впроваджує компанія ТОВ «ІЗІ СОФТ», що входить до фінтех-групи EasyPay. Для користування карткою необхідно завантажити додаток, обрати місто Запоріжжя, відкрити розділ «Транспорт», вибрати тип «Загальна» та підтвердити покупку.

Мешканці, які вже мають фізичні носії — студентські, шкільні, пільгові або загальні — можуть додати їх у програму. Після оцифрування пластикові версії більше не потрібні, адже всі дані зберігаються на телефоні.

Оплата проїзду відбувається миттєво: QR-код сканують камерою або сканером у програмі, обирають картку для розрахунку та підтверджують оплату. Квиток дійсний 75 хвилин у межах одного транспортного засобу, при пересадці потрібно купувати новий.

Поповнення балансу можливе без комісій через застосунок EasyPay, офіційний сайт або понад 100 терміналів по місту. Для комфортного використання нової системи оплати проїзду в Запоріжжі радять заздалегідь перевіряти стан рахунку та оновлення додатку, щоб поїздки проходили без затримок.

