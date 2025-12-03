Держава з 2026 року забезпечуватиме переселенців безкоштовним житло для ВПО в Запорізькій області, проте дім надаватиметься у селах, пише Politeka.net.

Йлеться в повідомленні прес-служби Верховної Ради.

Верховна Рада України ухвалила поправку до проєкту державного бюджету на 2026 рік, яка передбачає збільшення видатків на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 1,5 мільярда гривень. Зокрема, 500 мільйонів гривень планують спрямувати на забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості. Перші виплати за цією програмою мають розпочатися вже наступного року.

Народний депутат Максим Ткаченко, член парламентського Комітету з прав людини та голова робочої групи ТСК з питань житла для ВПО, зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на компенсацію за втрачене житло для громадян зі статусом учасника бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою під час військових дій.

Депутат також наголосив, що компенсації особливо необхідні для тих українців, які через знищення населених пунктів — Бахмута, Соледара, Сіверськодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та інших міст — фактично втратили можливість повернутися додому.

За його словами, програма зосереджена на забезпеченні таких людей безкоштовним житлом для ВПО в Запорізькій області, а саме у селах, де вартість будинків становить від 120 до 300 тисяч гривень. Це дозволить охопити більшу кількість переселенців та зробити програму більш ефективною.

Експерти відзначають, що реалізація сільської програми допомоги ВПО не лише зменшить навантаження на міські райони, а й відкриє нові можливості для розвитку сільських територій та стимулюватиме місцеву економіку. Такий підхід допоможе значній кількості людей отримати житло та одночасно сприятиме відновленню та розвитку громад поза великими містами.

