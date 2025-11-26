Подані документи на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі розглядає виконавчий комітет місцевої ради.

Запроваджено спеціальні механізми, які дозволяють переселенцям ставати на квартирний облік та отримати безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі.

На квартирний облік можуть ставати громадяни, які потребують покращення житлових умов.

Це не обмежується лише орендарями чи мешканцями гуртожитків. Закон чітко визначає категорії осіб, які мають право на такий статус. Серед них:

громадяни, у яких житлова площа менша за встановлену норму на одну особу;

ті, хто проживає у непридатних або аварійних приміщеннях;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями, що унеможливлюють спільне проживання з іншими;

ті, хто орендує житло у державному, громадському або кооперативному фонді понад п’ять років;

мешканці перенаселених умов, наприклад, кілька сімей у одній кімнаті;

ВПО з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членів сімей загиблих Захисників України.

Для переселенців передбачено особливе правило: вони можуть ставати на квартирний облік незалежно від реєстрації місця проживання. Достатньо, щоб особа була внесена до Єдиної бази даних ВПО.

Де оформлювати облік

Внутрішньо переміщені особи стають на квартирний облік у населеному пункті, який обслуговує орган соціального захисту, де вони перебувають на обліку як переселенці. Це правило застосовується навіть для тих, чиє житло залишилося на окупованій чи прифронтовій території або було зруйноване.

Необхідні документи

Для подання заяви на квартирний облік потрібно підготувати такі документи:

заяву до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради (або до адміністрації підприємства, якщо житло надається за місцем роботи);

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї;

довідки про перебування членів сім’ї на обліку в інших місцях;

документи, що підтверджують право на пільгу або першочергове отримання житла (за наявності).

Для переселенців перелік документів доповнюється:

копією довідки ВПО на кожного члена сім’ї;

копією посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

документами, що підтверджують родинні зв’язки (для сімей загиблих Захисників України);

актом обстеження зруйнованого житла, якщо воно було втрачено через бойові дії.

Незабаром очікується, що подати документи можна буде й у електронному форматі через Портал «Дія», що полегшить отримання безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі.

Хто ухвалює рішення

Подані документи розглядає виконавчий комітет місцевої ради. Якщо пакет документів повний, заявника вносять до списку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, місцем проживання вважається фактичне місце перебування, зазначене у довідці ВПО.

