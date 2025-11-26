Представленные документы на бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье рассматривает исполнительный комитет местного совета.

Введены специальные механизмы, позволяющие переселенцам становиться на квартирный учет и получить бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, пишет Politeka.

На квартирный учет могут вставать граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Это не ограничивается только арендаторами или жителями общежитий. Закон четко определяет категории лиц, имеющих право на такой статус. Среди них:

граждане, у которых жилая площадь меньше установленной нормы на одного человека;

проживающие в непригодных или аварийных помещениях;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, исключающими совместное проживание с другими;

те, кто арендует дом в государственном, общественном или кооперативном фонде более пяти лет;

жители перенаселенных условий, например несколько семей в одной комнате;

ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или членов семей погибших Защитников Украины.

Для переселенцев предусмотрено особое правило: они могут становиться на квартирный учет независимо от регистрации места жительства. Достаточно, чтобы лицо было внесено в Единую базу данных ВПЛ.

Где оформлять

Внутри перемещенные лица становятся на квартирный учет в населенном пункте, который обслуживает орган социальной защиты, где они состоят как переселенцы. Это правило применяется даже для тех, чей дом остался на оккупированной или прифронтовой территории или было разрушено.

Необходимые документы

Для подачи заявления на квартирный учет необходимо подготовить следующие документы:

заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета (или в администрацию предприятия, если жилье предоставляется по месту работы);

справки о регистрации места проживания всех членов семьи;

справки о пребывании членов семьи в других местах;

подтверждающие право на льготу или первоочередное получение жилья (при наличии).

Для переселенцев список документов дополняется:

копией справки ВПЛ на каждого члена семьи;

копией удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны;

подтверждающими родственные связи (для семей погибших Защитников Украины);

актом обследования разрушенного дома, если оно было утрачено из-за боевых действий.

В скором времени ожидается, что подать документы можно будет и в электронном формате через Портал «Действие», что облегчит получение бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье.

Кто принимает решение

Представленные документы рассматривает исполнительный комитет местного совета. Если пакет полон, заявителя вносят в список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, местом жительства считается фактическое местонахождение, указанное в справке ВПЛ.

