Подорожчання продуктів у Запоріжжі за останній місяць зачепило основні види рису.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відзначається на ринку бакалійних товарів, зокрема рису, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які живуть у Запоріжжі, надає сайт Мінфін.

Довгий рис 1 кг у середньому коштує 60,17 грн. Станом на 14 жовтня 2025 року Auchan пропонує його за 61,80, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. У вересні середня ціна складала 58,04 гривень, тобто за місяць відбулося підвищення на 1,47. Індекс споживчих цін відображає поступове збільшення вартості: від 56,05–58,70 середньодобово у вересні до 60,17 у жовтні.

Рис довгий пропарений 1 кг коштує в середньому 54,43 гривень. Auchan пропонує його за 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 44,90. У вересні середня вартість становила 53,12, тобто подорожчання склало 0,33. Індекс показує стабільне підвищення протягом останнього місяця.

Рис круглий 1 кг нині коштує 61,52 гривню. Auchan продає за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99. У вересні середня ціна складала 59,08, отже підвищення за місяць склало 3,46. Індекс споживчих цін демонструє коливання вартості, зростання від 58,06–65,40 до поточних показників у жовтні.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі за останній місяць зачепило основні види рису. Аналіз цін у різних магазинах дозволяє споживачам орієнтуватися на вигідні пропозиції та планувати витрати на крупи. Різниця у вартості серед супермаркетів створює можливість обирати оптимальні варіанти для покупки, зважаючи на середні показники та поточні пропозиції.

До слова, у Запоріжж люди також мають можливість отримати продукти безкоштовно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу

Також Politeka писала, Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області: жителів попередили