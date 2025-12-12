Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює різні професійні сфери, поєднуючи стабільний дохід із можливістю освоювати нові навички.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області стає більш доступною завдяки відкриттю вакансій у логістиці, фінансовому секторі та сфері доставки, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують стабільну оплату, зручний графік і навчання безпосередньо на робочому місці.

Компанія Bozz Life шукає комірника та логіста. Працівники займаються підготовкою замовлень, мотанням кабелів, пакуванням та передачею товарів на відправку. Зарплата стартує від 17 000 до 22 000 грн. Роботодавець гарантує щотижневі виплати та можливість кар’єрного зростання.

ТОВ «НаМоменті» пропонує вакансії касирів в обмін валют. Основні завдання — праця з клієнтами, ведення документації та забезпечення точності обміну. Оплата становить 18 000–20 000 грн плюс бонуси. Працівникам надається офіційне працевлаштування та сучасний комфортний простір для роботи.

Сервіс доставки Glovo запрошує кур’єрів на різні види транспорту — пішки, велосипеді, мото чи авто. Заробіток може досягати 35 000 грн на місяць із щоденними та щотижневими виплатами. Гнучкий графік дозволяє самостійно планувати час роботи, а страхування під час доставки додає безпеки.

Для отримання деталей та подання резюме рекомендується звертатися безпосередньо до контактів компаній або через їхні офіційні сайти.

