Закликаємо жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 13 грудня.

Заплановано графіки відключення світла в Полтавській області на 13 грудня, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Як зазначається у повідомленнях громад, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.

У межах оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 13 грудня окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до восьми годин.

У Зачепилівка електроенергію відключатимуть з 8 до 15:00. Світла тимчасово не буде за переліком вулиць, визначених у графіку:

вул.8 Березня (б. 5, 7, 8),

вул.Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

вул.Миру (б. 46, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

вул.Піщана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

вул.Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

вул.Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42).

Також знеструмлення планується у селі Онищенки — там роботи триватимуть з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль), і обмеження діятимуть лише на окремих вулицях, про які громада попередила заздалегідь.

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37,

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57,

59/2, 62, 64).

У Щербаки можливі відключення в цей же період — з 08:00 до 19:00. Електропостачання буде обмежене за конкретними адресами, що зазначені у повідомленні:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

Героїв полку "Азов" (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 11/2, 12),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

35, 37),

25).

Крім того, у селі Литвиненки світло планово вимикатимуть з 08:00 до 19:00. Перелік вулиць, де відбуватимуться роботи, оприлюднено відповідно до графіка:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,

18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40,

42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

