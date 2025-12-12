Призываем жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 13 декабря.

Запланированы графики отключения света в Полтавской области на 13 декабря, связанные с проведением ремонтных работ в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

В рамках обнародованного графика отключения света в Полтавской области на 13 декабря отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.

В Зачепыливци электроэнергию будут отключать с 8 до 15:00. Света временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:

ул.8 Березня (б. 5, 7, 8),

ул.Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 109, 10 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пер. Огородный (б. 1),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

ул.Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

ул.Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 3)

Также обесточивание планируется в селе Оныщенкы - там работы будут продолжаться с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд), и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3 35, 37,

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57,

59/2, 62, 64).

У Щербакы возможны отключения в этот же период – с 08:00 до 19:00. Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:

Богдана Хмельницкого (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

Героев полка "Азов" (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 11/2, 12),

Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кобзарскую (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24),

Марка Кропивницкого (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25,

3 37),

25).

Кроме того, в селе Литвиненко свет планово будут выключать с 08:00 до 19:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:

Переможцив (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18,

18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 48 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

