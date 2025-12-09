В декабре в Полтавской области наблюдается ощутимое подорожание продуктов, поэтому рассказываем, что будет дальше и к чему следует готовиться местным жителям.

Подорожание отдельных продуктов в Полтавской области связано с сезонным спросом и дополнительными затратами производителей, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области означает, что потребителям следует присмотреться к своей потребительской корзине и позаботиться о закупках заранее, чтобы избежать больших затрат в последние дни года.

По данным Госстата, инфляция в октябре 2025 года составила 0,9% в месяц и 10,9% в годовом исчислении. Продовольственные товары и безалкогольные напитки прибавили в среднем 1,6%. Наибольший скачок цен зафиксирован на яйца, которые стоят на 11% больше.

Овощи выросли в стоимости на 10,4%, а другие товары прибавили от 1 до 7,1%. Часть наоборот подешевела, в том числе сахар, рис, макаронные изделия и некоторые фрукты.

Эксперты говорят, что существенного общего подорожания продуктов в Полтавской области в канун праздников не ожидается, однако отдельные категории все же демонстрируют рост.

Яйца, по прогнозам экспертов, в декабре могут стоить 80–100 грн. за десяток, что связано с повышенным спросом и сезонным ростом стоимости кормов.

Свинина в начале декабря уже стоит до 300 грн за килограмм, курятина поднялась на 2–6%, в том числе филе до 244 грн/кг, бедро – до 146, а тушку можно приобрести за 119–127.

Молоко стоит 70–80 грн/л, сливочное масло 100–120 за 200 грамм. В то же время некоторые позиции могут подешеветь после новогодних праздников, особенно жирная молочная продукция. В январе ожидается коррекция до 30-35%.

Так что местным жителям советуют покупать необходимые товары заранее, чтобы потом не переплачивать.

