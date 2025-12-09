Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света в Запорожье на 10 декабря.

В Запорожье на 10 декабря были обнародованы графики плановых отключений света, которые энергетики проведут в среду в рамках регламентных работ, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Как уточняют в компании, в этот день в городе будут выполнять техническое обслуживание оборудования и сетей, поэтому часть потребителей будет временно без света.

С 09:00 до 16:00 (в течение семи часов) электроснабжение будет прекращено по ряду конкретных адресов:

Алма–Атинська: 28, 49/1, 49/2

Бомбейська (Байконуривська): 2–10

Зачыняева: 15, 2, 21, 22Б

Ивана Сирка (Бакинських комісарів): 91–107

Инструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13

Кыяшка: 15

Куренева (Булавина): 1–7, 2–8, 12

Леонтовыча: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95

Метрополитенивська: 18–20, 2, 1–9, 4–16

Мыргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а

Мыхайла Грушевського (Ульянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233

Мыхайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17

Пищана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5

Сергия Сыненка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83

Трыпильська: 1–17, 2–12

Учнивська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178.

Отдельно в период с 10:00 до 16:00 запланировано обесточивание на части улиц, также вошедших в график:

Инженера Лата (Ярославська): 1–5, 17–21, 46–96

Катерыны Билокур (Мусоргського): 27-39, 41-51, 51а, 55-73, 28-60, 62, 64-78, 82

Каховська: 45, 49, 49а, 47а

Квартал 26: 1-15, 17(кущ.40), 19(кущова36), 2-22, 26, 26/1, 26а, 30, 27(пр.цегельн), 27а(кущова9), 27б, 29(дальн.31), 29с, 33а, 2Б(дальня3), 30а, 33, 34с, 35(дальн.23), 35а(дальн.27), 35б(дальн.21), 36(дальн.29), 38, 37, 39, 40(дальн.13), 41 (сюрпрызний 15), 42(дальн.11), 44(дальн.45), 44а, 46, 48

Крайня: 15, 17-23, 2, 4, 6, 8-12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 25-37, 3, 7, 38, 40, 48, 43-49, 51а, 53-61, 65, 101, 6 (оп 19,20/1),14, 9, 13

Кущова: 12-18, 22, 26, 28, 1а(кв.26б.1а), 9(кв.26б.27а), 23(кв.26б.11), 27, 36(кв.26б.19), 40(кв.26б.17), 6(кв.26б.2в)

Магистральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а

Маршова: 2-12, 16-28, 30-40

Мылосердя: 10, 20(Цегельна81), 3, 7, 7а, 11

Мрии (Мурманська): 2, 4

Патриотычна: 63, 65, 65А, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 86

Перемогы: 119А

Саперна: 23, 25, 29-45, 46-70, 47, 49-57

Сувенирна: 3(кв.26д.30)

Тернивська (Окська): 5-9, 2-12

Кроме того, еще один блок отключений будет продолжаться с 10:00 до 15:00 по определенным адресам, о которых подробно сообщается на сайте энергокомпании:

Выробныча: 2д

Магистральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

