В Запорожье на 10 декабря были обнародованы графики плановых отключений света, которые энергетики проведут в среду в рамках регламентных работ, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .
Как уточняют в компании, в этот день в городе будут выполнять техническое обслуживание оборудования и сетей, поэтому часть потребителей будет временно без света.
С 09:00 до 16:00 (в течение семи часов) электроснабжение будет прекращено по ряду конкретных адресов:
- Алма–Атинська: 28, 49/1, 49/2
- Бомбейська (Байконуривська): 2–10
- Зачыняева: 15, 2, 21, 22Б
- Ивана Сирка (Бакинських комісарів): 91–107
- Инструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13
- Кыяшка: 15
- Куренева (Булавина): 1–7, 2–8, 12
- Леонтовыча: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95
- Метрополитенивська: 18–20, 2, 1–9, 4–16
- Мыргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а
- Мыхайла Грушевського (Ульянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233
- Мыхайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17
- Пищана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5
- Сергия Сыненка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83
- Трыпильська: 1–17, 2–12
- Учнивська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178.
Отдельно в период с 10:00 до 16:00 запланировано обесточивание на части улиц, также вошедших в график:
- Инженера Лата (Ярославська): 1–5, 17–21, 46–96
- Катерыны Билокур (Мусоргського): 27-39, 41-51, 51а, 55-73, 28-60, 62, 64-78, 82
- Каховська: 45, 49, 49а, 47а
- Квартал 26: 1-15, 17(кущ.40), 19(кущова36), 2-22, 26, 26/1, 26а, 30, 27(пр.цегельн), 27а(кущова9), 27б, 29(дальн.31), 29с, 33а, 2Б(дальня3), 30а, 33, 34с, 35(дальн.23), 35а(дальн.27), 35б(дальн.21), 36(дальн.29), 38, 37, 39, 40(дальн.13), 41 (сюрпрызний 15), 42(дальн.11), 44(дальн.45), 44а, 46, 48
- Крайня: 15, 17-23, 2, 4, 6, 8-12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 25-37, 3, 7, 38, 40, 48, 43-49, 51а, 53-61, 65, 101, 6 (оп 19,20/1),14, 9, 13
- Кущова: 12-18, 22, 26, 28, 1а(кв.26б.1а), 9(кв.26б.27а), 23(кв.26б.11), 27, 36(кв.26б.19), 40(кв.26б.17), 6(кв.26б.2в)
- Магистральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а
- Маршова: 2-12, 16-28, 30-40
- Мылосердя: 10, 20(Цегельна81), 3, 7, 7а, 11
- Мрии (Мурманська): 2, 4
- Патриотычна: 63, 65, 65А, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 86
- Перемогы: 119А
- Саперна: 23, 25, 29-45, 46-70, 47, 49-57
- Сувенирна: 3(кв.26д.30)
- Тернивська (Окська): 5-9, 2-12
Кроме того, еще один блок отключений будет продолжаться с 10:00 до 15:00 по определенным адресам, о которых подробно сообщается на сайте энергокомпании:
- Выробныча: 2д
- Магистральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а
Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».
