Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запоріжжі на 10 грудня.

У Запоріжжі на 10 грудня оприлюднили графіки планових відключень світла, які енергетики проведуть у середу в межах регламентних робіт, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як уточнюють у компанії, цього дня у місті виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та мереж, тому частина споживачів тимчасово залишиться без світла.

З 09:00 до 16:00 (протягом семи годин) електропостачання буде припинене за низкою конкретних адрес:

Алма–Атинська: 28, 49/1, 49/2

Бомбейська (Байконурівська): 2–10

Зачиняєва: 15, 2, 21, 22Б

Івана Сірка (Бакинських комісарів): 91–107

Інструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13

Кияшка: 15

Куренева (Булавіна): 1–7, 2–8, 12

Леонтовича: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95

Метрополітенівська: 18–20, 2, 1–9, 4–16

Миргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а

Михайла Грушевського (Ульянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233

Михайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17

Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5

Сергія Синенка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83

Трипільська: 1–17, 2–12

Учнівська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178.

Окремо у період із 10:00 до 16:00 заплановані знеструмлення на частині вулиць, що також увійшли до графіку:

Інженера Лата (Ярославська): 1–5, 17–21, 46–96

Катерини Білокур (Мусоргського): 27-39, 41-51, 51а, 55-73, 28-60, 62, 64-78, 82

Каховська: 45, 49, 49а, 47а

Квартал 26: 1-15, 17(кущ.40), 19(кущова36), 2-22, 26, 26/1, 26а, 30, 27(пр.цегельн), 27а(кущова9), 27б, 29(дальн.31), 29с, 33а, 2Б(дальня3), 30а, 33, 34с, 35(дальн.23), 35а(дальн.27), 35б(дальн.21), 36(дальн.29), 38, 37, 39, 40(дальн.13), 41 (сюрпризний 15), 42(дальн.11), 44(дальн.45), 44а, 46, 48

Крайня: 15, 17-23, 2, 4, 6, 8-12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 25-37, 3, 7, 38, 40, 48, 43-49, 51а, 53-61, 65, 101, 6 (оп 19,20/1),14, 9, 13

Кущова: 12-18, 22, 26, 28, 1а(кв.26б.1а), 9(кв.26б.27а), 23(кв.26б.11), 27, 36(кв.26б.19), 40(кв.26б.17), 6(кв.26б.2в)

Магістральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а

Маршова: 2-12, 16-28, 30-40

Милосердя: 10, 20(Цегельна81), 3, 7, 7а, 11

Мрії (Мурманська): 2, 4

Патріотична: 63, 65, 65А, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 86

Перемоги: 119А

Саперна: 23, 25, 29-45, 46-70, 47, 49-57

Сувенірна: 3(кв.26д.30)

Тернівська (Окська): 5-9, 2-12

Крім того, ще один блок відключень триватиме з 10:00 до 15:00 за визначеними адресами, про які детально повідомляється на сайті енергокомпанії:

Виробнича: 2д

Магістральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

