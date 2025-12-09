У Запоріжжі на 10 грудня оприлюднили графіки планових відключень світла, які енергетики проведуть у середу в межах регламентних робіт, повідомляє Politeka.net.
Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.
Як уточнюють у компанії, цього дня у місті виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та мереж, тому частина споживачів тимчасово залишиться без світла.
З 09:00 до 16:00 (протягом семи годин) електропостачання буде припинене за низкою конкретних адрес:
- Алма–Атинська: 28, 49/1, 49/2
- Бомбейська (Байконурівська): 2–10
- Зачиняєва: 15, 2, 21, 22Б
- Івана Сірка (Бакинських комісарів): 91–107
- Інструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13
- Кияшка: 15
- Куренева (Булавіна): 1–7, 2–8, 12
- Леонтовича: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95
- Метрополітенівська: 18–20, 2, 1–9, 4–16
- Миргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а
- Михайла Грушевського (Ульянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233
- Михайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17
- Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5
- Сергія Синенка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83
- Трипільська: 1–17, 2–12
- Учнівська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178.
Окремо у період із 10:00 до 16:00 заплановані знеструмлення на частині вулиць, що також увійшли до графіку:
- Інженера Лата (Ярославська): 1–5, 17–21, 46–96
- Катерини Білокур (Мусоргського): 27-39, 41-51, 51а, 55-73, 28-60, 62, 64-78, 82
- Каховська: 45, 49, 49а, 47а
- Квартал 26: 1-15, 17(кущ.40), 19(кущова36), 2-22, 26, 26/1, 26а, 30, 27(пр.цегельн), 27а(кущова9), 27б, 29(дальн.31), 29с, 33а, 2Б(дальня3), 30а, 33, 34с, 35(дальн.23), 35а(дальн.27), 35б(дальн.21), 36(дальн.29), 38, 37, 39, 40(дальн.13), 41 (сюрпризний 15), 42(дальн.11), 44(дальн.45), 44а, 46, 48
- Крайня: 15, 17-23, 2, 4, 6, 8-12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 25-37, 3, 7, 38, 40, 48, 43-49, 51а, 53-61, 65, 101, 6 (оп 19,20/1),14, 9, 13
- Кущова: 12-18, 22, 26, 28, 1а(кв.26б.1а), 9(кв.26б.27а), 23(кв.26б.11), 27, 36(кв.26б.19), 40(кв.26б.17), 6(кв.26б.2в)
- Магістральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а
- Маршова: 2-12, 16-28, 30-40
- Милосердя: 10, 20(Цегельна81), 3, 7, 7а, 11
- Мрії (Мурманська): 2, 4
- Патріотична: 63, 65, 65А, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 86
- Перемоги: 119А
- Саперна: 23, 25, 29-45, 46-70, 47, 49-57
- Сувенірна: 3(кв.26д.30)
- Тернівська (Окська): 5-9, 2-12
Крім того, ще один блок відключень триватиме з 10:00 до 15:00 за визначеними адресами, про які детально повідомляється на сайті енергокомпанії:
- Виробнича: 2д
- Магістральна: 69, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76а
Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.
Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».
