Государство с 2026 года будет обеспечивать переселенцев бесплатным жильем для ВПЛ в Запорожской области , однако дом будет предоставляться в селах, пишет Politeka.net.

Речь идет в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Верховная Рада Украины приняла поправку к проекту государственного бюджета на 2026 год, которая предусматривает увеличение расходов на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 1,5 миллиарда гривен. В частности, 500 миллионов гривен планируют направить на обеспечение переселенцев жильем в сельской местности. Первые выплаты по этой программе должны начаться уже в следующем году.

Народный депутат Максим Ткаченко, член парламентского Комитета по правам человека и глава рабочей группы ВСК по вопросам жилья для ВПЛ, отметил, что эти средства будут направлены на компенсацию за утраченный дом для граждан со статусом участника боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной во время военных действий.

Депутат также подчеркнул, что компенсации особенно необходимы для украинцев, которые из-за уничтожения населенных пунктов — Бахмута, Соледара, Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанская и других городов — фактически потеряли возможность вернуться домой.

По его словам, программа сосредоточена на обеспечении таких людей бесплатным жильем для ВПЛ в Запорожской области, а именно в селах, где стоимость домов составляет от 120 до 300 тысяч гривен. Это позволит охватить большее количество переселенцев и сделать программу более эффективной.

Эксперты отмечают, что реализация сельской программы помощи ВПЛ не только снизит нагрузку на городские районы, но и откроет новые возможности для развития сельских территорий и будет стимулировать местную экономику. Такой подход поможет значительному количеству людей получить дом и одновременно будет способствовать восстановлению и развитию общин вне больших городов.

