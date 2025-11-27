Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, стабилизации цен в ближайшее время не прогнозируют.

Подорожание продуктов в Запорожье в ноябре 2025 уже ощутимо влияет на расходы горожан, сообщает Politeka.

Средние цены на базовые товары продолжают расти, что заставляет жителей тщательно планировать покупки и искать выгодные предложения.

Наибольший прирост зафиксирован в крупах. Килограмм гречки сейчас стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали за 41. В разных супермаркетах расценки колеблются: Auchan — 35, Megamarket — 55. Подорожание круп заставляет жителей сравнивать цены и выбирать оптимальные варианты.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл в настоящее время стоят в среднем 38 грн, тогда как в прошлом месяце их стоимость была 36. В Metro и Novus продукт продают дешевле, а Megamarket предлагает за 38,40. Рост расценок связан с сезонными колебаниями и затратами на транспортировку.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя стоимость килограмма достигла 121 грн., что на 28 гривен больше, чем в октябре. У Novus они стоят 159, у Metro — 83. Специалисты объясняют такое удорожание сезонными факторами и логистическими затратами.

Особенно ощутимо возросла цена на мед – почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Сокращение урожая и ограниченное предложение на рынке повлияли на цены как в супермаркетах, так и на местных рынках.

Эксперты советуют планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных торговых точках и пользоваться акциями. Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, стабилизации цен в ближайшее время не прогнозируют. Своевременное планирование поможет снизить нагрузку на семейный бюджет и избежать непредвиденных расходов.

