Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області очікується на початку листопада, повідомляє Politeka.

Офіційно Кабінет Міністрів України повідомив, що опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада 2025 року і триватиме до 31 березня 2026 року.

В.о. міського голови Регіни Харченко повідомила, що Запоріжжя готове до запуску опалювального сезону. Всі житлові будинки, підключені до централізованого опалення, школи, дитсадки та комунальні установи пройшли підготовчі роботи. Крім того, у Запоріжжі посилюють захист котелень і теплових станцій, формують резерв палива та встановлюють альтернативні джерела енергії.

З 6 жовтня у місті розпочалося заповнення внутрішньобудинкових систем централізованого опалення. Мешканців закликають завчасно завершити заміну батарей, рушникосушок або труб у квартирах, аби уникнути проблем під час запуску тепла.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області очікується на початку листопада, з підготовленою інфраструктурою та запасами палива для стабільного забезпечення теплом житлових і соціальних об’єктів.

До слова, раніше опалювальний період встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, що підкреслює зміни у графіку та тривалості опалювального сезону.