Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає фінансове підсилення домогосподарств для покриття витрат на комунальні послуги у зимовий сезон 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізують «Карітас Полтава» та міжнародна організація CRS Catholic Relief Services. Цього року підтримку отримають жителі Полтавської та Зіньківської громад. Мобільна команда відвідує населені пункти за заздалегідь складеним графіком, тому мешканцям радять слідкувати за оновленнями, щоб не пропустити можливість подати документи.

Фінансова допомога першочергово надається вразливим домогосподарствам. Серед них — люди з інвалідністю першої або другої групи, особи з обмеженими фізичними можливостями від народження, а також громадяни віком понад шістдесят років.

Участь можуть отримати також самотні батьки, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років, родини з прийомними дітьми, пацієнти з серйозними захворюваннями, що потребують дорогого лікування, та багатодітні сім’ї з трьома й більше дітьми.

Для реєстрації необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, IBAN та документи, що підтверджують належність до відповідної категорії. Це можуть бути довідки з податкової, Пенсійного фонду, документи ФОП із декларацією або інші підтвердження доходів.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз для кожного домогосподарства. Участь можлива за умови відсутності аналогічної підтримки від інших організацій. Фонд наголошує, що ініціатива спрямована на тих, кому справді необхідне стабільне підсилення під час холодного сезону.

