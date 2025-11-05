Таке подорожчання продуктів у Полтавській області свідчить про зростання споживчих цін одразу у кількох категоріях.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано станом на початок листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Дані свідчать про суттєве підвищення середніх показників на овочі, крупи та молочні товари. Найбільше зміни торкнулися категорій — помідори сливка, рис довгий пропарений і сир кисломолочний Простонаше 9%.

Середня вартість помідорів сливка нині становить 127,87 грн за кілограм. У мережі Auchan ціна дорівнює 119,90, у Metro — 124,70, у Novus — 139,00. У жовтні середній показник тримався на рівні 88,09, тобто зростання склало 58,97. Денна динаміка демонструє поступовий підйом від 68,90 на початку жовтня до понад 120 гривень наприкінці місяця.

У категорії бакалії рис довгий пропарений зараз коштує 59,20 грн за кілограм. В Auchan — 60,10, а у Megamarket — 58,30. Середньомісячна ціна у жовтні дорівнювала 54,31 грн, отже, різниця за місяць склала 7,60 гривень. За щоденними спостереженнями, вартість утримувалася на стабільному рівні до кінця жовтня, після чого відбулося різке підвищення.

У молочній групі сир кисломолочний Простонаше 9% (300 г) має середню ціну 95,26 грн. У Megamarket продукт коштує 100,40, у Metro — 91,40, у Novus — 93,99. Минулого місяця цей показник був 93,09, що означає приріст на 3,07 гривні. Щоденні коливання залишалися незначними, з помірним підвищенням у кінці періоду.

Таке подорожчання продуктів у Полтавській області свідчить про зростання споживчих цін одразу у кількох категоріях. Найбільше зростання зафіксовано серед овочів, тоді як молочні та круп’яні товари демонструють помірну, але стабільну динаміку.

