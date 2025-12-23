Українці можуть отримати отримати базові умови для життя, зокрема безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають через гуманітарний центр громадської організації, повідомляє Politeka.

Підтримку забезпечує громадська організація «ВПО України», про що повідомляється на її офіційному ресурсі.

У Полтаві внутрішньо переміщені особи та люди пенсійного віку можуть отримати продуктові набори в межах гуманітарної допомоги.

Організація працює у співпраці з міською владою, представниками бізнесу, громадськими ініціативами, а також міжнародними благодійними та фінансовими структурами. Основна мета — допомогти переселенцям адаптуватися та отримати базові умови для життя, зокрема безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Гуманітарний центр розташований на вулиці Соборності, 14. Прийом відвідувачів відбувається з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. У вихідні дні установа не працює.

У межах підтримки громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримують продуктові набори, а також засоби гігієни та побутову хімію першої необхідності. Допомога надається за участі партнерських благодійних фондів.

Окремим напрямом роботи залишається юридичний супровід. Фахівці консультують щодо оформлення статусу переселенця, отримання виплат, соціальних гарантій і, за потреби, сприяють відновленню втрачених документів.

Також організація забезпечує інформаційну підтримку. Людей інформують про зміни у законодавстві, доступні державні та міжнародні програми, можливості у сфері освіти, соціального захисту й зайнятості.

Окрім цього, консультанти допомагають з пошуком роботи та вирішенням житлових питань, а також надають рекомендації щодо медичних і оздоровчих програм, спрямованих на збереження фізичного та психологічного стану.

