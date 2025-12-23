Украинцы могут получить базовые условия для жизни, в частности, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют через гуманитарный центр общественной организации, сообщает Politeka.

Поддержку обеспечивает общественная организация ВПЛ Украины, о чем сообщается на ее официальном ресурсе.

В Полтаве внутренне перемещенные лица и люди пенсионного возраста могут получить набор продуктов в рамках гуманитарной помощи.

Организация работает в сотрудничестве с городскими властями, представителями бизнеса, общественными инициативами, а также международными благотворительными и финансовыми структурами. Основная цель — помочь переселенцам адаптироваться и получить базовые условия для жизни, в частности, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Гуманитарный центр расположен на улице Соборности, 14. Прием посетителей проходит с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. В выходные дни заведение не работает.

В рамках поддержки граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают продуктовые наборы, средства гигиены и бытовую химию первой необходимости. Помощь оказывается при участии партнерских благотворительных фондов.

Отдельным направлением работы остается юридическое сопровождение. Специалисты консультируют по оформлению статуса переселенца, получению выплат, социальным гарантиям и, при необходимости, способствуют восстановлению утраченных документов.

Также организация обеспечивает информационную поддержку. Людей информируют об изменениях в законодательстве, доступных государственных и международных программах, возможностях в сфере образования, социальной защиты и занятости.

Кроме этого, консультанты помогают с поиском работы и решением жилищных вопросов, а также предоставляют рекомендации по медицинским и оздоровительным программам, направленным на сохранение физического и психологического состояния.

