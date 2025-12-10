В декабре 2025 года ВПЛ в Полтавской области продолжат получать денежную помощь от государства, так что рассказываем подробнее.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет начисляться в соответствии с действующими нормами и охватывает разные категории граждан, сообщает Politeka.

Средства продолжат поступать тем, кто требует особого внимания в условиях войны и сложной экономической ситуации.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области в декабре 2025 определен на уровне 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для других переселенцев.

Эти выплаты предоставляются, по меньшей мере, до февраля 2026 года, поскольку Кабинет Министров Украины постановлением № 332 продлил программу поддержки переселенцев еще на полгода.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области начисляется на банковские счета 15 и 28 числа каждого месяца.

Получить деньги могут лица, вынужденно покинувшие дома из-за боевых действий или оккупации территорий, а также те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания, при условии предоставления документов на получение компенсации.

Кроме того, выплаты распространяются на лиц с инвалидностью I–III групп, семьи с детьми до 18 лет или до 23 лет в случае обучения, семьи, где все члены нетрудоспособны и другие уязвимые категории граждан.

Важно отметить, что в декабре переселенцы получат средства автоматически, если данные актуальны в банковских системах и Единой информационной системе социальной сферы. Если выплата не поступила, лицо может подать заявление в органы ПФУ для получения средств самостоятельно.

Все процедуры предусматривают минимальную бюрократию и обеспечивают безопасный перевод средств на специальные счета.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.