График отключения газа на 11 декабря в Одессе влечет бытовые неудобства для отдельных местных жителей.

График отключения газа на 11 декабря в Одессе затронет жилые дома, госучреждения и частные компании, сообщает Politeka.

На официальном сайте акционерного общества "Одессагаз" проинформировали, что график отключения газа на 11 декабря в Одессе составлен для того, чтобы жители и заведения могли заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить безопасное использование газовых приборов.

Согласно сообщению, график отключения газа на 11 декабря в Одессе предусматривает временное прекращение газоснабжения в связи с выполнением работ по газопроводу среднего давления по адресу переулок Дачный 2.

Ограничение газоснабжения начнется в 9:00 и продлится до 18:00. В связи с этим, ограничения коснутся частных домов по следующим адресам:

Фонтанська дорога 92/94, 106/27, 106, 108/2, 108/3, 108/6, 155, 155/1-3к, 155/4, 157, 157/1-19, 159, 159/1,2,3,4,5,6, 165, 165 уч1 кв 1,2,3, уч2 кв 1,2,3, 165 уч.9, уч11, 165/1, 180/1.

Кроме этого, неудобства будут испытывать и разные заведения. В список попали школа №87 на Львовской 5 и №106 на переулке Дачный 1.

Кроме того, временное прекращение подачи голубого топлива будет касаться и санаториев "Черное Море" и "Горького", а также ресторана "Рыба" на Фонтанской дороге 155/4 и 165.

В список столкнувшихся с неудобствами попадет и комплекс "Шустов" по адресу Фонтанская дорога 159/1,2,3,4,5,6.

Специалисты управления эксплуатации газового хозяйства отмечают, что при отключении жильцам следует перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ газоснабжение будет возобновлено.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.