Бесплатные продукты для пенсионеров в Одессе продолжают предоставлять тем, кто в этом нуждается, но уже по новым правилам.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Одессе выдаются в ограниченном количестве, а также приоритет для определенных категорий получателей, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице БФ "Гостиная хата", с 10 февраля 2025 года в местном центре для переселенцев ввели обновленную систему распределения продовольственных наборов.

Теперь бесплатные продукты для пенсионеров в Одессе выдаются в центре в пределах 50 наборов в день. Приоритет предоставляется вновь прибывшим переселенцам, считая со дня регистрации справки. Для этой категории поддержка предоставляется один раз в месяц в течение первых трех месяцев по прибытии.

Остальные категории, в том числе матери-одиночки, семьи с беременной женщиной, одинокие пожилые люди старше 70 лет или семьи с двумя пожилыми людьми, а также одинокие инвалиды 1 и 2 группы и многодетные семьи, могут получать бесплатные продукты для пенсионеров один раз в два месяца.

Внутри перемещенные лица из Херсона могут обращаться за продовольственными наборами как в центре в Одессе, так и в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе». Важно помнить, что получение пищи в одном из центров не позволяет получить ее в другом раньше, чем через два месяца.

Детское питание выдается раз в месяц, а другие виды гумпомощи, в частности взрослые и детские подгузники, средства гигиены, медицинское оборудование и медикаменты, предоставляются всем внутренне перемещенным нуждающимся лицам.

Важно, что центр оказывает поддержку только внутренне перемещенным лицам из мест, где ведутся активные боевые действия и зарегистрированы в 2022-2025 годах.

Последние новости Украины:

