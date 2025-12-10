В 2025 году урожай зерновых и масличных культур будет меньше на 1,5 млн тонн, чем в прошлом, что приведет дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах Украины, пишет Politeka.net.

Причины – экстремальная жара, недостаток орошения и последствия разрушения Каховского водохранилища.

Прогнозируется, что объем собранной кукурузы составит 28,5 миллионов тонн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 26,9. Таким образом, именно кукуруза продемонстрирует рост по сравнению с прошлым сезоном. В то же время урожай пшеницы составит 21,5 миль. т, что немного меньше результата 2024 года, когда аграрии собрали 22,4. Объем ячменя ожидается на уровне 5 миль. тонн, в то время как в прошлом году этот показатель составил 5,3.

Не менее важны для экономики урожаи масличных культур. Правительственные прогнозы предполагают сбор 12 миллионов тонн подсолнечника, что на 1 лям больше, чем в 2024 году.

Однако урожай сои уменьшится - его прогнозируют на уровне 5 миллионов тонн, что на 1,65 миллиона меньше прошлогоднего результата. Также снизятся показатели по рапсу: ожидается 3, в то время как в 2024 году собрали на 0,6 лям больше.Что приведет к дефициту продуктов в Винницкой области и в других областях.

В итоге суммарный сбор зерновых и масличных культур должен составить около 76 миллион. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 77,5 миллио. Таким образом, общий результат несколько ниже, однако он все еще остается на относительно стабильном уровне.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий акцентировал внимание на том, что нынешний сезон был особенно сложным из-за погодных условий. Из-за сильной жары полностью погибли посевы на площади 386 тысяч гектаров. Еще на 1,2 лям гектаров урожайность снизилась на 30–50 процентов. Наибольшие потери понесли степные регионы страны, где роль орошения всегда была критической для сохранения стабильного производства.

Источник: finance.bigmir.net

