Следует ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 11 декабря и учесть возможные отключения при планировании своих дел.

В Полтавской области 11 декабря будут действовать плановые графики отключения света, временные ограничения, связанные с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В общинах отмечают, что специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут осуществлять профилактические и ремонтные мероприятия, требующие временного обесточивания отдельных линий. Поэтому жителям следует заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении, которые, согласно графику, в некоторых районах могут длиться до девяти часов подряд.

Так, в населенном пункте Пологы электроснабжение будет отсутствовать с 8:00 до 17:00. Отключения будут касаться определенных улиц, перечень которых предоставлен в сообщении общины:

пер.Вишневый (б. 4, 5, 8, 10),

Ивана Беленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),

Ивана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 5 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),

Комсомольська (б. 4),

пер.Мыру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),

пер.Молодижный (б. 3, 6, 7, 9, 10),

Польова (б. 4, 6, 12, 18),

Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),

Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 63 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 3 149, 151),

Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

пер.Счастливый (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1)

Аналогичные плановые работы планируются и в селе Богданивка. Здесь свет будут выключать с 8:00 до 17:00 по конкретным адресам, указанным в официальной информации:

Велыка (б. 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 45),

Лейтенанта Чредняка (б. 32, 47),

Перещепинська (б. 1, 2, 4),

Решетникивська (б. 2, 3, 5, 8),

Садова (б. 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48)

Трудова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 42, 43, 44, 45 56),

Цыганська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30)

В Лисова Слобидка также предусмотрены длительные перерывы в электроснабжении - с 09:00 до 15:00. Обесточение будет происходить на отдельных улицах в соответствии с графиком:

Кильцева (б. 1а, 2, 5, 8, 10, 13, 19, 20а, 22, 24, 25, 32, 33, 35),

Пидгирська (б. 3, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16),

Хутирська (б. 3, 4, 5, 6а, 8, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 23)

Кроме того, в этот день плановые ремонтные работы будут проходить в Гильци. Электроэнергию будут выключать с 09:00 до 15:00 на определенных улицах населенного пункта:

Выришальна (б. 2, 4, 5, 6, 7),

Молодижна (б. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29),

Солодкого (б. 15),

пер.Троицкий (б. 3)

Жителей призывают заранее позаботиться о необходимых бытовых нуждах и следить за дополнительными сообщениями, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от производственной ситуации.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

