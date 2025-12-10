В Полтавской области 11 декабря будут действовать плановые графики отключения света, временные ограничения, связанные с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.
В общинах отмечают, что специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут осуществлять профилактические и ремонтные мероприятия, требующие временного обесточивания отдельных линий. Поэтому жителям следует заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении, которые, согласно графику, в некоторых районах могут длиться до девяти часов подряд.
Так, в населенном пункте Пологы электроснабжение будет отсутствовать с 8:00 до 17:00. Отключения будут касаться определенных улиц, перечень которых предоставлен в сообщении общины:
- пер.Вишневый (б. 4, 5, 8, 10),
- Ивана Беленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),
- Ивана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 5 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),
- Комсомольська (б. 4),
- пер.Мыру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),
- пер.Молодижный (б. 3, 6, 7, 9, 10),
- Польова (б. 4, 6, 12, 18),
- Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),
- Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 63 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 3 149, 151),
- Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),
- пер.Счастливый (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1)
Аналогичные плановые работы планируются и в селе Богданивка. Здесь свет будут выключать с 8:00 до 17:00 по конкретным адресам, указанным в официальной информации:
- Велыка (б. 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 45),
- Лейтенанта Чредняка (б. 32, 47),
- Перещепинська (б. 1, 2, 4),
- Решетникивська (б. 2, 3, 5, 8),
- Садова (б. 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48)
- Трудова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 42, 43, 44, 45 56),
- Цыганська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30)
В Лисова Слобидка также предусмотрены длительные перерывы в электроснабжении - с 09:00 до 15:00. Обесточение будет происходить на отдельных улицах в соответствии с графиком:
- Кильцева (б. 1а, 2, 5, 8, 10, 13, 19, 20а, 22, 24, 25, 32, 33, 35),
- Пидгирська (б. 3, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16),
- Хутирська (б. 3, 4, 5, 6а, 8, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 23)
Кроме того, в этот день плановые ремонтные работы будут проходить в Гильци. Электроэнергию будут выключать с 09:00 до 15:00 на определенных улицах населенного пункта:
- Выришальна (б. 2, 4, 5, 6, 7),
- Молодижна (б. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29),
- Солодкого (б. 15),
- пер.Троицкий (б. 3)
Жителей призывают заранее позаботиться о необходимых бытовых нуждах и следить за дополнительными сообщениями, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от производственной ситуации.
Как узнать об отключениях, если они возникнут:
- Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.
- Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.
- Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.
- На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».
