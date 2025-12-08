Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает восстановление жилья, социальное сопровождение и поддержку нуждающихся в заботе и безопасных условиях жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется через деятельность благотворительного фонда «Каритас Харьков», запустившего новый проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине ІІІ», сообщает Politeka.

Инициатива призвана поддержать лиц, чье жилье пострадало от военных событий.

В рамках программы производятся мелкие и средние восстановительные работы, охватывающие замену или ремонт частей конструкций после повреждений. Получить такую ​​поддержку могут только те домохозяйства, где зафиксированы легкие или средние разрушения - например, выбиты окна, сломанные двери, поврежденная крыша или стены, при этом жилье остается пригодным для проживания.

Предусмотрены два формата пособия: денежная выплата для самостоятельного ремонта или привлечения подрядной организации. Участниками могут быть жители Харькова и Изюма, принадлежащие к определенным категориям — пожилые люди, лица с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины или матери с малышами до трех лет.

Для регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, идентификационный код, право собственности, справки о доходе, а также акт обследования жилья. Если части документов отсутствуют, социальные работники могут самостоятельно провести оценку ситуации.

Дополнительно действует направление «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Эта инициатива направлена ​​на поддержку одиноких, немощных и переселенных граждан. Работники предоставляют услуги по уходу, хозяйственной помощи, медицинскому наблюдению, а также обеспечивают доступ к специальному оборудованию — тележкам, ходункам, костылям, противопролежневым матрасам.

