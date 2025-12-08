Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Житомирской области на 9 декабря.

В Житомирской области на 9 декабря введен график отключения электроэнергии, касающийся только отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Необходимость таких ограничений обусловлена ​​проведением ремонтных работ на электросетях, которые могут вызвать временные перерывы в подаче электроснабжения.

По информации энергетических служб, в населенном пункте Бровкы Перши отключения электроэнергии продлятся 9 декабря с 09:00 до 17:00. В этот период электричество будет отсутствовать по указанным адресам:

Дружбы 17;

Зализнычна 18;

Ивана Франко 54;

Олександривська 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

Сонячна 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Центральна 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59.

Временные ограничения также возможны в поселке Гамарня. Здесь перерывы в электроснабжении прогнозируются в промежутке с 09:00 до 17:00 и коснутся отдельных улиц:

Мыклухы Маклая 1, 8а;

Спортивна 3.

Кроме того, в поселке Чоловычи из-за проведения работ на электросетях также не будет электроснабжения в тот же временной промежуток – с 09:00 до 17:00. Электричество исчезнет в домах, расположенных на отдельных улицах:

Соборный 10, 13А, 5, 6, 7, 101, 125, 95, 97, 97-а;

Шевченка 1, 10, 12, 13, 14а, 15, 16, 17а, 18а, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 33, 30 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9;

Яблунева 2а, 4;

переулок Шевченка 3, 8, 8а.

Дополнительные отключения намечены в населенном пункте Гордиивка. Жители нескольких улиц будут обесточены 9 декабря с 10:00 до 16:00 в связи с проведением работ по обслуживанию и ремонту электрических сетей:

Голуба 18;

Польова 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 1;

Сильська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 9;

Чуднивська 1, 10, 11, 16, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Житомирской области на 9 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

