Українцям рекомендують заздалегідь підготуватись до графіка світла у Житомирській області на 9 грудня.

У Житомирській області на 9 грудня запроваджено графік відключення електроенергії, який стосується лише окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Необхідність таких обмежень зумовлена проведенням ремонтних робіт на електромережах, що можуть викликати тимчасові перерви в подачі електропостачання.

За інформацією енергетичних служб, у населеному пункті Бровки Перші відключення електроенергії триватиме 9 грудня з 09:00 до 17:00. У цей період електрика буде відсутня за визначеними адресами:

Дружби 17;

Залізнична 18;

Івана Франка 54;

Олександрівська 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

Сонячна 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Центральна 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59.

Тимчасові обмеження також можливі в селищі Гамарня. Тут перерви в електропостачанні прогнозуються в проміжку з 09:00 до 17:00 і торкнуться окремих вулиць:

Миклухи Маклая 1, 8а;

Спортивна 3.

Крім того, у селищі Чоловичі через проведення робіт на електромережах також не буде електропостачання в той же часовий проміжок – з 09:00 до 17:00. Електрика зникне в будинках, розташованих на окремих вулицях:

Соборний 10, 13А, 5, 6, 7, 101, 125, 95, 97, 97-а;

Шевченка 1, 10, 12, 13, 14а, 15, 16, 17а, 18а, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9;

Яблунева 2а, 4;

провулок Шевченка 3, 8, 8а.

Додаткові відключення заплановані в населеному пункті Гордіївка. Мешканці кількох вулиць будуть знеструмлені 9 грудня з 10:00 до 16:00 у зв’язку з проведенням робіт з обслуговування та ремонту електричних мереж:

Голуба 18;

Польова 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 1;

Сільська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 9;

Чуднівська 1, 10, 11, 16, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла в Житомирській області на 9 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

