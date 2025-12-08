Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону торкнувся популярної культури, яку традиційно використовують для салатів, повідомляє Politeka.

Йдеться про помідори, які поступово стали дефіцитними та демонструють зростання вартості. Тепличні томати дорожчають через скорочення збору врожаю у спеціалізованих господарствах. Зменшений обсяг пропозиції створює значний тиск на ринок, а додатковим чинником виступає сезонність: продукція з відкритого ґрунту надходить у менших обсягах, адже пік польового виробництва вже минув. Це прямо впливає на дефіцит овочів у Дніпропетровській області.

Щоденні спостереження свідчать, що лише за останні сім днів тепличні помідори подорожчали приблизно на 14%. Нині виробники реалізують товар у діапазоні від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара). Рівень вартості залежить від калібру, якості та розміру партій.

Представники тепличних комбінатів наголошують, що підвищення відпускних цін пояснюється активізацією попиту. Великі торговельні мережі та гуртові компанії збільшили закупівлі, що додатково вплинуло на цінову ситуацію. Водночас зростання спостерігається і на ґрунтові томати через завершення сезону їхнього вирощування.

Попри загальне подорожчання, експерти звертають увагу: тепличні помідори залишаються відносно доступними. Це частково пом’якшує вплив ринкових змін для покупців, які шукають оптимальні варіанти придбання.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує визначати ситуацію на ринку. Зростання попиту, скорочення врожаю та сезонні чинники змушують споживачів уважно планувати покупки й розглядати доступні альтернативи у межах запропонованого асортименту.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.