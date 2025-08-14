Щоб стати отримувачем безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти просту процедуру.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати завдяки підтримці благодійного фонду "Елеос Україна", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Проєкт «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області» є важливою гуманітарною ініціативою, спрямованою на підтримку тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну, а також людей, що зазнали прямих наслідків воєнного конфлікту.

Організатором цього проєкту виступає ГО «Елеос-Україна», яка реалізує його у тісному партнерстві з міжнародною організацією International Orthodox Christian Charities, за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief.

Головна мета проєкту — забезпечити гуманітарними наборами домогосподарств внутрішньо переміщених осіб та мешканців сходу України, які постраждали від збройного конфлікту. У наборах передбачені безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, а також засоби гігієни, що дозволять людям покрити базові потреби та відчути підтримку в непростий час.

Територія реалізації охоплює два населені пункти області — міста Дніпро та Самар. Саме тут відбуватиметься видача допомоги тим, хто пройшов реєстрацію та відповідає критеріям отримання.

Щоб стати отримувачем допомоги, необхідно пройти просту процедуру: заповнити електронну реєстраційну форму за вказаним посиланням. Після цього заявник отримає особисте повідомлення з детальною інформацією — точною датою, місцем та часом видачі гуманітарного набору.

Період реалізації — з травня по жовтень 2025 року. У цей час команда організаторів працюватиме над тим, щоб допомога надійшла вчасно, у належному обсязі та безпосередньо до тих, хто цього найбільше потребує.

