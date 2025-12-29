Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, значно зменшуються щоденні витрати домогосподарств.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області видаються за графіком, який постійно оновлюється, повідомляє Politeka.

Програма реалізується у хабі «Єднання» Олександрійської районної державної адміністрації та охоплює внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів і мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Крім харчових наборів та гуманітарної допомоги, відвідувачі хабу можуть отримати консультації щодо соціальних виплат, супровід у місцевих установах та поради щодо адаптації після переїзду. Такий комплексний підхід дозволяє ВПО швидше інтегруватися в громаду та отримати підтримку без додаткових бюрократичних складнощів.

Особливу увагу приділяють мешканцям Покровського району. Для них, окрім стандартних продуктових наборів, передбачені засоби гігієни, що допомагає задовольнити додаткові потреби родин і окремих громадян. Завдяки такій підтримці, в яку входять Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, значно зменшуються щоденні витрати домогосподарств, що особливо важливо для сімей із обмеженими доходами.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Під час відвідування фахівці реєструють відвідувачів, інформують про актуальні програми допомоги, уточнюють індивідуальні потреби та формують персональні маршрути підтримки.

Продовольчі набори отримують особи з інвалідністю I та II груп, літні люди, а також громадяни з онкологічними захворюваннями. Видача відбувається за попередньо визначеним графіком, який регулярно публікують у офіційному Telegram-каналі центру. Там також розміщують новини про зміни у роботі хабу та оголошення для отримувачів допомоги.

Для участі у програмі необхідно мати при собі документи, що підтверджують особу та належність до категорії вразливості: паспорт або ID-картку, довідку ВПО та, за потреби, документи про інвалідність чи вік. Фахівці хабу проводять перевірку документів та формують список отримувачів згідно з пріоритетами.

Програма спрямована на комплексну підтримку мешканців області, забезпечуючи не лише харчування, а й соціальну адаптацію, полегшення бюрократичних процедур і допомогу у вирішенні побутових та адміністративних питань.

