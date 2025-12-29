Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области значительно уменьшаются ежедневные расходы домохозяйств.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области выдаются по постоянно обновляющемуся графику, сообщает Politeka.

Программа реализуется в хабе « Единение » Александрийской районной государственной администрации и охватывает внутренне перемещенные лица, пенсионеры и жители общины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме продовольственных наборов и гуманитарной помощи, посетители хаба могут получить консультации по социальным выплатам, сопровождение в местных учреждениях и советы по адаптации после переезда. Такой комплексный подход позволяет ВПЛ быстрее интегрироваться в общину и получить поддержку без дополнительных бюрократических сложностей.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района. Для них кроме стандартных продуктовых наборов предусмотрены средства гигиены, что помогает удовлетворить дополнительные потребности семей и отдельных граждан. Благодаря такой поддержке, в которую входят Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, значительно уменьшаются ежедневные расходы домохозяйств, что особенно важно для семей с ограниченными доходами.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Во время посещения специалисты регистрируют посетителей, информируют об актуальных программах помощи, уточняют индивидуальные потребности и формируют персональные маршруты поддержки.

Продовольственные наборы получают лица с инвалидностью I и II групп, пожилые люди, а также граждане с онкологическими заболеваниями. Выдача происходит по предварительно определенному графику, регулярно публикуемому в официальном Telegram-канале центра. Там также размещают новости об изменениях в работе хаба и объявлениях для получателей помощи.

Для участия в программе необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и принадлежность к категории уязвимости: паспорт или ID-карту, справку ВПЛ и, при необходимости, документы об инвалидности или возрасте. Специалисты хаба проводят проверку документов и формируют список получателей согласно приоритетам.

Программа направлена ​​на комплексную поддержку жителей области, обеспечивая не только питание, но и социальную адаптацию, облегчение бюрократических процедур и помощь в решении бытовых и административных вопросов.

