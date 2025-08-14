Чтобы стать получателем бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области необходимо пройти простую процедуру.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить благодаря поддержке благотворительного фонда Элеос Украина, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Проект «Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области» является важной гуманитарной инициативой, направленной на поддержку тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны, а также людей, подвергшихся прямым последствиям военного конфликта.

Организатором этого проекта выступает ОО «Элеос-Украина» , реализующая его в тесном партнерстве с международной организацией International Orthodox Christian Charities , при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief .

Главная цель проекта – обеспечить гуманитарными наборами домохозяйств внутренне перемещенных лиц и жителей востока Украины, пострадавших от вооруженного конфликта. В наборах предусмотрены бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, а также средства гигиены, позволяющие людям покрыть базовые потребности и ощутить поддержку в непростое время.

Территория реализации охватывает два населенных пункта области – Днепр и Самар. Именно здесь будет проходить выдача помощи прошедшим регистрацию и отвечающий критериям получения.

Чтобы стать получателем помощи, необходимо пройти простую процедуру: заполнить электронную регистрационную форму по указанной ссылке. После этого заявитель получит личное сообщение с подробной информацией – точной датой, местом и временем выдачи гуманитарного набора.

Период реализации – с мая по октябрь 2025 года. В это время команда организаторов будет работать над тем, чтобы помощь поступила вовремя, в надлежащем объеме и непосредственно тем, кто в этом больше нуждается.

