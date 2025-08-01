Переселенці можуть отримати щомісячні виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня.

Держава продовжує надавати підтримку переселенцям через низку програм, одна з найважливіших, це виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію про підтримку внутрішньо переміщеним особам.

Щомісячні виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня

Дорослим переселенцям надається щомісячна допомога у розмірі 2 тисяч гривень. Для дітей та осіб з інвалідністю ця сума становить 3 тисячі гривень. Кошти перераховуються на банківські рахунки в межах програми єПідтримка. Отримані суми не мають цільового призначення — їх можна вільно використовувати для купівлі товарів, оплати послуг, зняття готівки або перерахування на благодійність, зокрема на потреби Збройних сил України.

Отримати виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня можуть особи, які були змушені покинути території, де тривають чи тривали бойові дії, населені пункти, що перебувають під тимчасовою окупацією, або ж у блокаді.

Із 2025 року функцію формування та оновлення переліку територій, з яких можливий виїзд із правом на отримання допомоги, перебрало на себе Міністерство розвитку громад та територій України. Раніше цим опікувалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Компенсація витрат за безоплатне проживання ВПО

Держава також компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв тим, хто безоплатно надав житло переселенцям. Така компенсація передбачена як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб-підприємців, які прийняли ВПО на безоплатній основі.

Право на компенсацію мають переселенці, які виїхали з тимчасово окупованих чи прифронтових регіонів, не мають іншого житла або чиє помешкання було зруйноване чи стало непридатним для проживання. Усі факти втрати житла мають бути підтверджені відповідними даними з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

З липня 2025 року такі компенсаційні виплати здійснюються через Пенсійний фонд України. Подати заяву можна до будь-якого з його територіальних органів. Гроші надходитимуть щомісяця до 10-го числа. Передбачено й погашення заборгованості за травень і червень.

Фінансова підтримка роботодавцям за працевлаштування переселенців

Додатковим інструментом підтримки є програма компенсації для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Держава виплачує таким роботодавцям щомісяця суму, що дорівнює розміру мінімальної заробітної плати — 8 тисяч гривень.

Ця компенсація надається протягом трьох місяців із моменту офіційного працевлаштування ВПО. Якщо ж йдеться про особу з інвалідністю, термін виплат подовжується до шести місяців.

За даними Національної соціальної сервісної служби України, з початку 2025 року понад 3 тисячі роботодавців скористалися цією програмою, забезпечивши роботою понад 5,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

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