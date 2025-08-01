Переселенцы могут получить ежемесячные выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа.

Государство продолжает оказывать поддержку переселенцам через ряд программ, одна из важнейших, это выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию о поддержке внутри перемещенных лиц.

Ежемесячные выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа

Взрослым переселенцам предоставляется ежемесячное пособие в размере 2 тысяч гривен. Для детей и лиц с инвалидностью эта сумма составляет 3 тысяч гривен. Средства перечисляются на банковские счета в рамках программы есть Поддержка. Полученные суммы не имеют целевого назначения – их можно свободно использовать для покупки товаров, оплаты услуг, снятия наличных денег или перечисления на благотворительность, в частности, на нужды Вооруженных сил Украины.

Получить выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа могут лица, вынужденные покинуть территории, где продолжаются или продолжались боевые действия, населенные пункты, находящиеся под временной оккупацией, или же в блокаде.

С 2025 года функцию формирования и обновления перечня территорий, из которых возможен выезд с правом на получение помощи, взяло на себя Министерство развития общин и территорий Украины. Ранее этим занималось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Компенсация расходов на бесплатное проживание ВПЛ

Государство также компенсирует расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг и энергоносителей тем, кто безвозмездно предоставил жилье переселенцам. Такая компенсация предусмотрена как для юридических лиц, так и для физических лиц-предпринимателей, принявших ВПЛ на безвозмездной основе.

Право на компенсацию имеют переселенцы, выехавшие из временно оккупированных или прифронтовых регионов, не имеющие другого жилья или чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания. Все факты потери жилья должны быть подтверждены соответствующими данными из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

С июля 2025 г. такие компенсационные выплаты осуществляются через Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно в любой из его территориальных органов. Деньги будут поступать ежемесячно до 10 числа. Предусмотрено и погашение задолженности за май и июнь.

Финансовая поддержка работодателям за трудоустройство переселенцев

Дополнительным инструментом поддержки является программа компенсации для работодателей, трудоустраивающих внутри перемещенных лиц. Государство выплачивает таким работодателям ежемесячно сумму, равную размеру минимальной заработной платы — 8 тысяч гривен.

Эта компенсация предоставляется в течение трех месяцев с момента официального трудоустройства ВПЛ. Если речь идет о лице с инвалидностью, срок выплат продлевается до шести месяцев.

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, с начала 2025 года более 3 тысяч работодателей воспользовались этой программой, обеспечив работой более 5,5 тысяч внутренне перемещенных лиц.

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