Графік відключення води на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Харкові стосується окремих місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

У межах графіка відключення води на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Харкові комунальні служби проводять планові та аварійні роботи на внутрішньобудинкових системах гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на офіційному порталі міста. Перш за все, графік відключення води на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Харкові передбачає роботу з дефектами будинкових систем ГВ за такими адресами:

проспект Героїв Харкова, будинки 214/1 та 214/2; вулиця Ощєпкова, будинки 4/1 та 4/2. Ремонтні заходи тут почалися ще 26.12.2025 і триватимуть до 29.12.2025.

Окрім цього, на вулиці Двадцять Третього Серпня, у будинку 55-А, виконуються аварійні роботи через дефект у технічному підпіллі (під’їзд №5).

У звʼязку з цим, тимчасово припинили постачання до житлового будинка ОСББ «Весна». Роботи розпочалися 22.12.2025 о 12:36, орієнтовне завершення заплановане на 31.12.2025 о 20:01.

Також у графік відключення води на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Харкові входять планові заходи. На проспекті Ювілейному, будинок 63, у першому під’їзді (під’їзди 1–2) виявлено дефект внутрішньобудинкової системи в квартирі №48.

У зв’язку з цим відключено гаряче постачання у квартирах №37–72. Роботи тривають із 21.12.2025 з 21:41 та мають завершитися 31.12 до 18:01.

Поза тим, на Академіка Богомольця, будинок 13, у квартирі №26 зафіксовано несправність рушникосушарки. Відключено стояк гарячої води у квартирах №2–54. Аварійні роботи стартували 25.12.2025 о 11:30, завершення заплановане на 2.01.2026 о 17:00.

А на Нескорених, 12-Е, через дефект у квартирі №44 та відсутність доступу до приміщення відключено стояк у квартирах №40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 та 72. Ремонт триває з 24.12 з 17:00, а завершення слід очікувати 2.01.2026 о 18:00.

