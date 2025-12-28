График отключения воды в неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове касается отдельных местных жителей, поэтому рассказываем детали.

В рамках графика отключения воды в неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове коммунальные службы проводят плановые и аварийные работы на внутридомовых системах горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

Об этом идет речь на официальном портале города. Прежде всего график отключения воды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове предусматривает работу с дефектами домовых систем ГВ по следующим адресам:

проспект Героев Харькова, дома 214/1 и 214/2; улица Ощепкова, дома 4/1 и 4/2. Ремонтные мероприятия здесь начались еще 26.12.2025 и продлятся до 29.12.2025.

Кроме того, на улице Двадцать Третьего Августа, в доме 55-А, выполняются аварийные работы из-за дефекта в техническом подполье (подъезд №5).

В связи с этим временно прекратили поставки в жилой дом ОСМД «Весна». Работы начались 22.12.2025 в 12:36, ориентировочное завершение запланировано на 31.12.2025 в 20:01.

Также в график отключения воды в неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове входят плановые мероприятия. На проспекте Юбилейном, дом 63, в первом подъезде (подъезды 1–2) обнаружен дефект внутридомовой системы в квартире №48.

В связи с этим отключены горячие поставки в квартирах №37–72. Работы длятся с 21.12.2025 с 21:41 и должны завершиться 31.12 до 18:01.

Помимо того, на Академика Богомольца, дом 13, в квартире №26 зафиксирована неисправность полотенцесушителя. Отключен стояк горячей воды в квартирах №2–54. Аварийные работы стартовали 25.12.2025 в 11:30, завершение запланировано на 2.01.2026 в 17:00.

А на Непокоренных, 12-Е, из-за дефекта в квартире №44 и отсутствия доступа к помещению отключен стояк в квартирах №40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 и 72. Ремонт продолжается с 24.12 с 17:00, а завершение следует ожидать.

